У купальнику без бретельок: Гелена Крістенсен поплавала у крижаній воді

Учора, 25 грудня, данська модель Гелена Крістенсен відсвяткувала свій 54-й день народження. Зробити вона це вирішила дуже специфічним чином.
В морозну погоду Гелена Крістенсер вирішила поплавати у водоймі та зняла для своїх підписників відео, як це робила. Зірка одягла рожеву сукню і стояла босоніж біля спуску в річку, після чого скинула з себе сукню і залишившись в самому купальнику без бретельок, опустилася сходами у воду.
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"З днем народження мене. Ще одне занурення під сонцем", - написала під знімками манекенниця.
Днем раніше Гелена ділилася фото, де позувала на тлі ялинки зі своїм 23-річним сином Мінгусом, батьком якого є актор Норман Рідус.
"Дуже щасливого данського Різдва від усіх нас (і наших чотирилапих друзів) усім вам", - написала Крістенсен.
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