У купальнику біля басейну: розглядаємо фото двійника Елізабет Тейлор

Цікава фотографія з архівів потрапила нам сьогодні до рук.

На знімку знята шведська танцівниця Моніка Лінд. Цього дня, 6 грудня 1965 року, вона позувала біля басейну Tropicana в Лас-Вегасі, штат Невада, в якому працювала. Лінд часто приймали за акторку Елізабет Тейлор і навіть називали її двійником зірки.

Моніка Лінд, 1965 рік / Associated Press

І справді, якщо порівняти знімки танцівниці, з фотографіями Тейлор у її молоді роки, вони дуже схожі зовні.

Елізабет Тейлор, 1949 рік / Associated Press

Раніше ми показували вам фото Елізабет Тейлор під час її медового місяця в Італії з першим чоловіком Конрадом (Нікі) Гілтоном-молодшим – спадкоємцем готельної імперії Hilton. Вона пішла під вінець у 18 років. На цьому фото зірка мала просто неймовірний вигляд.

Елізабет Тейлор / Associated Press

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