У купальнику Dior: сексуальна Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

Британська модель продемонструвала сексуальні форми.
Давно Демі Роуз не тішила своїх фоловерів в Instagram новими світлинами. І ось, нарешті, вона опублікувала нове фото.
На ньому обличчя Демі не видно, лише її сексуальна фігура "пісочний годинник": пишне декольте, тонка талія та широкі стегна.
Одягнена красуня у коричневий купальник від Dior, ліф якого ідеально підкреслив її пишні груди. Зверху плавок вона одягла молочну мініспідницю з торочкою.
Раніше провокаційна Демі розкрила халат і показала на камеру оголені груди.
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