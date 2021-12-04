У купальнику Dior: сексуальна Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

Британська модель продемонструвала сексуальні форми.

Давно Демі Роуз не тішила своїх фоловерів в Instagram новими світлинами. І ось, нарешті, вона опублікувала нове фото.

На ньому обличчя Демі не видно, лише її сексуальна фігура "пісочний годинник": пишне декольте, тонка талія та широкі стегна.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Одягнена красуня у коричневий купальник від Dior, ліф якого ідеально підкреслив її пишні груди. Зверху плавок вона одягла молочну мініспідницю з торочкою.

Раніше провокаційна Демі розкрила халат і показала на камеру оголені груди.

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