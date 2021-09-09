У купальнику Dolce & Gabbana: Демі Роуз у яскравому луці похизувалася сексуальними формами

У купальнику Dolce & Gabbana: Демі Роуз у яскравому луці похизувалася сексуальними формами

Красуня у модному купальнику покаталася на яхті.

Демі Роуз поділилася новими знімками з відпочинку в Італії. Вона насолоджувалася прогулянкою на яхті.

Красуня взяла з собою суцільний купальник від Dolce & Gabbana зі строкатим принтом. У ньому дівчина мала дуже спокусливий вигляд, адже він прекрасно підкреслив її пишні форми.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі блиснула сексуальним декольте, яке часто фігурує на знімках в її фотоблогу.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

А також Роуз показала великим планом малюнок на купальнику ззаду. Але ж ми знаємо, що насправді вона хотіла вчергове похизуватися своїми великими сідницями.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Минулого разу красуня влаштувала собі фотосет у кабріолеті. Вона постала у гламурному образі у стилі 60-х. На Роуз була чорна обтисла сукня міні з глибоким декольте і шовкова хустка з принтом.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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