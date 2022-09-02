У купальнику і ботфортах кольору металік: Демі Роуз похизувалася сексуальними сідницями

Демі Роуз потішила фоловерів в Instagram новою пікантною світлиною. Вона продемонструвала новий звабливий образ.

Модель постала у блідо-рожевому купальнику і високих ботильонах кольору металік на шпильках. Вона похизувалася на камеру своїми сексуальними пишними сідницями.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Позувала Демі на тлі чудового краєвиду на вулкан і знаменитий захід сонця Санторіні.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, минулого разу Роуз знялася у пікантній фотосесії біля басейну. Дівчина у білих стрингах і з крилами вихвалялася своєю п'ятою точкою.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

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