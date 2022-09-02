У купальнику і ботфортах кольору металік: Демі Роуз похизувалася сексуальними сідницями

Британська модель поділилася пікантним знімком.
Демі Роуз потішила фоловерів в Instagram новою пікантною світлиною. Вона продемонструвала новий звабливий образ.
Модель постала у блідо-рожевому купальнику і високих ботильонах кольору металік на шпильках. Вона похизувалася на камеру своїми сексуальними пишними сідницями.
Позувала Демі на тлі чудового краєвиду на вулкан і знаменитий захід сонця Санторіні.
Нагадаємо, минулого разу Роуз знялася у пікантній фотосесії біля басейну. Дівчина у білих стрингах і з крилами вихвалялася своєю п'ятою точкою.
Читайте також:
- У прозорій сукні з камінням: Демі Роуз у сексуальному аутфіті зібралася на вечірку
- У короткій сукні з принтом: Демі Роуз похизувалася звабливим декольте
- Ох і спокусниця: Демі Роуз у білому бікіні похизувалася пишними сідницями
- Гаряча крихітка: Демі Роуз у відвертому купальнику звабливо позувала у басейні