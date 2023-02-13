У купальнику і в обіймах чоловіка: 89-річна Джоан Коллінз показала, як релаксувала у басейні

Зірка серіалу "Династія" поділилася з підписниками цікавими світлинами з відпочинку.
Джоан Коллінз опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки з відпустки, яку вона провела у мексиканському курортному місті - Кабо-Сан-Лукас.
Компанію акторці склав її чоловік Персі Гібсон і друзі. Летіли на відпочинок вони розкішним приватним літаком. Під час перельоту весела компанія зробила кілька світлин.
Коллінз показала, як вона з чоловіком релаксувала у басейні. Акторка була одягнена у купальник і головний убір від сонця. Фото вийшло романтичним, адже позувала Джоан в обіймах Персі.
Зірка також виклала світлину, на якій вона відпочиває з чоловіком на шезлонгах. На акторці – жовто-чорна туніка з квітами, соломяний крислатий капелюх і чорні окуляри. Гібсон одягнений у білу футболку і пляжні шорти з принтом.
Вдень компанія відпочивала на пляжі, а ввечері вони ошатно вбиралися і йшли вечеряти.
Нагадаємо, Джоан Коллінз потрапила під приціл папараці, коли виходила з улюбленого ресторану у Лос-Анджелесі.
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