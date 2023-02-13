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У купальнику і в обіймах чоловіка: 89-річна Джоан Коллінз показала, як релаксувала у басейні

У купальнику і в обіймах чоловіка: 89-річна Джоан Коллінз показала, як релаксувала у басейні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1313
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У купальнику і в обіймах чоловіка: 89-річна Джоан Коллінз показала, як релаксувала у басейні

Джоан Коллінз / Фото: Instagram Джоан Коллінз

Зірка серіалу "Династія" поділилася з підписниками цікавими світлинами з відпочинку.

Джоан Коллінз опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки з відпустки, яку вона провела у мексиканському курортному місті - Кабо-Сан-Лукас.

Компанію акторці склав її чоловік Персі Гібсон і друзі. Летіли на відпочинок вони розкішним приватним літаком. Під час перельоту весела компанія зробила кілька світлин.

Джоан Коллінз із чоловіком і друзями / © Instagram Джоан Коллінз
Джоан Коллінз із чоловіком і друзями / Фото: Instagram Джоан Коллінз
Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз
Джоан Коллінз / Фото: Instagram Джоан Коллінз

Коллінз показала, як вона з чоловіком релаксувала у басейні. Акторка була одягнена у купальник і головний убір від сонця. Фото вийшло романтичним, адже позувала Джоан в обіймах Персі.

Джоан Коллінз із чоловіком / © Instagram Джоан Коллінз
Джоан Коллінз із чоловіком / Фото: Instagram Джоан Коллінз

Зірка також виклала світлину, на якій вона відпочиває з чоловіком на шезлонгах. На акторці – жовто-чорна туніка з квітами, соломяний крислатий капелюх і чорні окуляри. Гібсон одягнений у білу футболку і пляжні шорти з принтом.

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз
Джоан Коллінз / Фото: Instagram Джоан Коллінз

Вдень компанія відпочивала на пляжі, а ввечері вони ошатно вбиралися і йшли вечеряти.

Джоан Коллінз / © Instagram Джоан Коллінз
Джоан Коллінз / Фото: Instagram Джоан Коллінз

Нагадаємо, Джоан Коллінз потрапила під приціл папараці, коли виходила з улюбленого ресторану у Лос-Анджелесі.

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Дата публікації
Перегляди
1313
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