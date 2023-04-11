У купальнику і з крокодилом на шиї: фіналістка "Холостяка-11" показала відео з відпочинку

Юлія Бельченко відпочиває в арабській країні на Середньому Сході.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко опублікувала в Instagram пікантне відео з відпочинку у Катарі.

Красуня постала у чорному купальнику. На шиї у неї була розкішна прикраса-кольє у вигляді крокодила із камінням, який виблискував на сонці.

Юлія спокусливо купалася у басейні, демонструючи струнку сексуальну фігуру.

А ще Бельченко днями відсвяткувала свій день народження – їй виповнилося 30 років. Із цієї нагоди вона влаштувала стильну фотосесію.

Юлія Бельченко / Фото: Instagram Юлії Бельченко

Вона була одягнена у бежеве боді. Лук Юля доповнила екстравагантною зачіскою і артмакіяжем очей.

Юлія Бельченко / Фото: Instagram Юлії Бельченко

Дівчина похизувалася сексуальними сідницями.

Юлія Бельченко / Фото: Instagram Юлії Бельченко

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька у новому фотосеті позувала у чорному топі-бюстьє, який чудово підкреслив її сексуальне декольте.

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