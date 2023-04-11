У купальнику і з крокодилом на шиї: фіналістка "Холостяка-11" показала відео з відпочинку

Юлія Бельченко відпочиває в арабській країні на Середньому Сході.
Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко опублікувала в Instagram пікантне відео з відпочинку у Катарі.
Красуня постала у чорному купальнику. На шиї у неї була розкішна прикраса-кольє у вигляді крокодила із камінням, який виблискував на сонці.
Юлія спокусливо купалася у басейні, демонструючи струнку сексуальну фігуру.
А ще Бельченко днями відсвяткувала свій день народження – їй виповнилося 30 років. Із цієї нагоди вона влаштувала стильну фотосесію.
Вона була одягнена у бежеве боді. Лук Юля доповнила екстравагантною зачіскою і артмакіяжем очей.
Дівчина похизувалася сексуальними сідницями.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька у новому фотосеті позувала у чорному топі-бюстьє, який чудово підкреслив її сексуальне декольте.
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