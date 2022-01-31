У купальнику і з сумкою Christian Dior: вагітна Джорджина Родрігес показала підрослий живіт

Джорджина Родрігес нещодавно відсвяткувала 28-річчя та отримала від Кріштіану Роналду дуже особливий подарунок.

Футболіст відвіз кохану до Дубая і запросив разом із дітьми на романтичну вечерю. А коли сім'я вечеряла, фото та відео з шоу за участю Джорджини з'явилося на фасаді найвищої у світі будівлі, хмарочоса Бурдж-Халіфа. Відео Кріштіану розмістив в Instagram з підписом

"З днем народження, кохання моє ❤️", а Джорджина прокоментувала і перепостила собі на сторінку написавши: "З днем народження мене ❤️ Рада та вдячна". Прем'єра шоу для Netflix відбулася якраз у день народження Джорджини, 27 січня.

Але на цьому відпустка у Дубаї не закінчилася. Потім Родрігес показала, як їхня велика родина насолоджувалася відпочинком на пляжі. Джорджина була в купальнику і продемонструвала підписникам свій уже підрослий живіт.

"У раю", — написала вона у підписі під однією із фотографій. А потім додала: "Так пишаюся своєю прекрасною сім'єю. Тут, у @dubai, мрії збуваються✨". Зображена модель з коктейлем у руках, у бандані, а поруч із нею стоїть біла сумка від Christian Dior.

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Нагадаємо, Родрігес вагітна від Роналду. Пара чекає народження двійні 2022 року.

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