У купальнику і за ручку з бойфрендом: Алессандру Амбросіо заскочили на пляжі

У купальнику і за ручку з бойфрендом: Алессандру Амбросіо заскочили на пляжі

Алессандра Амбросіо і її бойфренд Річард Лі вже повернулися з поїздки зі штату Юта до Лос-Анджелеса.

40-річна бразилійка з коханим і друзями була зображена на вихідних папараці на одному з пляжів в Каліфорнії. Модель була, як завжди в купальнику, цього разу вибравши топ на тонких бретельках двох кольорів — рожевого і білого. Також на ній були короткі шорти в принт тай-дай і спеціальні білі нарукавники для гри в пляжний волейбол.

Алессандра Амбросіо і Річард Лі подорожували до Юти / Instagram Алессандри Амбросіо

А ще Амбросіо одягла білу бейсболку, прикрасу на шию з намистин і спортивні сонцезахисні окуляри. Річард Лі був в лонгсліві та спортивних шортах і теж в бейсболці і спортивних окулярах від сонця. Пара мала дуже щасливий вигляд і часто проводить час саме на пляжі.

Алессандра Амбросіо і Річард Лі / Getty Images

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