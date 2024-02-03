У купальнику кольору фуксії: зірка реаліті блиснула пружними сідницями

Емма Ернан продовжує вихвалятися стрункою фігурою в бікіні.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – поділилася з фоловерами в Instagram пікантним знімком з відпочинку.
Красуня позувала на колінах на березі океану. Одягнена вона була у купальник кольору фуксії. Емма продемонструвала плаский живіт і пружні сідниці.
Волосся Ернан зібрала у високий хвіст, одягла сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха сережками-кільцями і завершила лук червоним манікюром.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан показала фото з відпустки на Багамських островах. Тоді вона похизувалася сексуальною фігурою у гламурному блакитному бікіні з паєтками.
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