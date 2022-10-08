У купальнику лаймового відтінку: британська телезірка похизувалася сексуальним бюстом

Зірка реалітішоу "Джорді Шор" і телеведуча — Глоя Феррі — поділилась в Instagram пікантними знімками у купальнику.

Жінка постала у чорних плавках і ліфі лаймового кольору, який чудово підкреслив її сексуальний пишний бюст.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Крім спокусливого декольте, Глоя продемонструвала тонку талію і широкі стегна.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Свій звабливий образ Феррі доповнила гладким хвостом, насиченим макіяжем, сережками-кільцями і браслетами.

Нагадаємо, раніше Феррі у рожевій мереживній білизні продемонструвала сексуальну фігуру.

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