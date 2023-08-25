У купальнику на бретельках: Даутцен Крус сфотографували на пляжі у Греції

Знаменитість продемонструвала струнку фігуру.
38-річну нідерландську модель Даутцен Крус, яка прославилася як одна з "ангелів" білизняного бренду Victoria's Secret, помітили на відпочинку. Зірка зараз проводить час на острові Міконос у Греції разом зі своєю родиною, нижиться сонцем і морською водою.
На знімках папараці модель проводила час на пляжі, на ній було фіолетове бікіні на бретельках, козирок на голові та кілька браслетів на зап'ястях.
Також на деяких фото на очах у Даутцен були окуляри від сонця у світлій оправі. Волосся модель просто розпустила.
Відпочиває модель разом із чоловіком DJ Саннері Джеймсом Горре та двома їхніми дітьми - сином Філлоном та донькою Мілленою.
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