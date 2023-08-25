У купальнику на бретельках: Даутцен Крус сфотографували на пляжі у Греції

38-річну нідерландську модель Даутцен Крус, яка прославилася як одна з "ангелів" білизняного бренду Victoria's Secret, помітили на відпочинку. Зірка зараз проводить час на острові Міконос у Греції разом зі своєю родиною, нижиться сонцем і морською водою.

Даутцен Крус / Фото: Getty Images

На знімках папараці модель проводила час на пляжі, на ній було фіолетове бікіні на бретельках, козирок на голові та кілька браслетів на зап'ястях.

Також на деяких фото на очах у Даутцен були окуляри від сонця у світлій оправі. Волосся модель просто розпустила.

Даутцен Крус / Фото: Getty Images

Відпочиває модель разом із чоловіком DJ Саннері Джеймсом Горре та двома їхніми дітьми - сином Філлоном та донькою Мілленою.

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