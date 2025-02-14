У купальнику на відпочинку: Кім Кардашян показала, який вигляд мала у 13 років

44-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсерка Кім Кардашян залізла до сімейних архівів та опублікувала в Instagram цікавий ретрознімок.

Кім позує в червоному купальнику з дрібним білим принтом на балконі готелю. Де тоді відпочивала, вона не сказала. Цікаво, що фото було зроблено 1994 року. Тоді майбутній зірці було лише 13 років.

instagram.com/kimkardashian

У коментарях шанувальники Кім відзначили, що вона мала набагато старший за свої роки вигляд.

Зараз – через понад 30 років – Кардашян у купальнику має такий вигляд.

instagram.com/kimkardashian

Раніше, нагадаємо, Кім Кардашян в ефектному образі відвідала четвертий щорічний гала-концерт Fifteen Percent Pledge Gala, який відбувся у Paramount Studios у Лос-Анджелесі.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

На ній була чорна шкіряна сукня Balmain з крокодиловим принтом та американською проймою. З боків на вбранні були блискучі сітчасті вставки. Сукня ідеально підкреслила спокусливі форми Кардашян.

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