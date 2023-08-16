У купальнику та солом'яному капелюсі: К'яра Ферраньї під прицілом папараці на пляжі Іспанії

Зірка Instagram проміняла італійські пляжі на іспанські.
Інфлюенсерка та фешнблогерка – 36-річна італійка К'яра Ферраньї – потрапила під приціл папараці на відпочинку. Зірка Instagram зараз проводить час із сім'єю на морі.
К'яру сфотографували у красивому зеленому купальнику Calzedonia на Ібіці в Іспанії, коли вона йшла із сином, тримаючи його за руку.
Пляжний образ жінка доповнила солом'яним капелюхом, рожевим парео, великою квадратною сумкою та кількома золотими браслетами, серед яких був The Love Bracelet від Cartier.
Також її помітили на шезлонгу. Ферраньї просто лежала під парасолькою та читала книжку. Бретельки купальника вона спустила, щоб на шкірі не залишалося слідів засмаги.
На сторінці в Instagram К'яра показала свій образ детальніше, опублікувавши селфі з ванної кімнати.
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