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У купальнику та солом'яному капелюсі: К'яра Ферраньї під прицілом папараці на пляжі Іспанії

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У купальнику та солом'яному капелюсі: К'яра Ферраньї під прицілом папараці на пляжі Іспанії

К'яра Ферраньї / Фото: Getty Images

Зірка Instagram проміняла італійські пляжі на іспанські.

Інфлюенсерка та фешнблогерка – 36-річна італійка К'яра Ферраньї – потрапила під приціл папараці на відпочинку. Зірка Instagram зараз проводить час із сім'єю на морі.

К'яру сфотографували у красивому зеленому купальнику Calzedonia на Ібіці в Іспанії, коли вона йшла із сином, тримаючи його за руку.

Пляжний образ жінка доповнила солом'яним капелюхом, рожевим парео, великою квадратною сумкою та кількома золотими браслетами, серед яких був The Love Bracelet від Cartier.

К'яра Ферраньї / © Getty Images
К'яра Ферраньї / Фото: Getty Images

Також її помітили на шезлонгу. Ферраньї просто лежала під парасолькою та читала книжку. Бретельки купальника вона спустила, щоб на шкірі не залишалося слідів засмаги.

К'яра Ферраньї / © Getty Images
К'яра Ферраньї / Фото: Getty Images

На сторінці в Instagram К'яра показала свій образ детальніше, опублікувавши селфі з ванної кімнати.

К'яра Ферраньї / © Instagram К'яри Ферраньї
К'яра Ферраньї / Фото: Instagram К'яри Ферраньї

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Дата публікації
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