У купальнику та спідниці з високим розрізом: ефектна Софія Вергара позувала на відпочинку

Перед різдвяними та новорічними святами акторка вирішила влаштувати собі невеликий відпочинок.

Нещодавно 52-річна колумбійська акторка та ведуча Софія Вергара розлучилася зі своїм коханим – лікарем-ортопедом Джастіном Саліманом. Можливо, щоб відволіктися, вона вирішила полетіти на відпочинок на екзотичні острови, а також для того, щоб відсвяткувати там із родиною та друзями День подяки.

Фото: Instagram Софії Вергари

На нових фото у її Instagram Софія продемонструвала пляжні луки. Вона позувала в двоколірному комплекті, що складався з топу з воланом і спідниці з високим розрізом, що оголила її стрункі ноги.

Фото: Instagram Софії Вергари

Фото: Instagram Софії Вергари

А також у цікавому злитому купальнику, який гарно підкреслив її фігуру.

Фото: Instagram Софії Вергари

Судячи з фото, Вергара чудово проводить час на відпочинку.

Раніше, нагадаємо, Софію Вергара на вулиці підловили папараці, і шанувальники змогли дізнатися, який вигляд має відома акторка у реальному житті. Для повсякденного виходу вона обрала сіру трикотажну кофту та просторі молочно-білі широкі штани, які поєднувала з білими кросівками та маленькою сумкою через плече.

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