У купальнику та строкатій спідниці: Софію Вергару заскочили фотографи на відпочинку з друзями

Нещодавно Софія відсвяткувала 51 день народження, ймовірно, тому поїхала у відпустку до Європи.

Колумбійсько-американська акторка та телеведуча Софія Вергара потрапила під приціл папараці в Італії. Зірку помітили у місті Мерано, коли вона відпочивала на яхті.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

На Софії того дня був неоновий суцільний купальник на тонких бретельках, який вона поєднала з довгою строкатою спідницею. Образ вона доповнила взуттям на низькому ходу та білою великою сумкою.

Волосся Софія розпустила, зробила макіяж і, звичайно ж, одягла кілька прикрас, серед яких ми помітили браслет Cartier Love.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Декількома кадрами з відпочинку в Італії Софія також поділилася на сторінці в Instagram.

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