Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У купальнику та строкатій спідниці: Софію Вергару заскочили фотографи на відпочинку з друзями

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1058
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У купальнику та строкатій спідниці: Софію Вергару заскочили фотографи на відпочинку з друзями

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Нещодавно Софія відсвяткувала 51 день народження, ймовірно, тому поїхала у відпустку до Європи.

Колумбійсько-американська акторка та телеведуча Софія Вергара потрапила під приціл папараці в Італії. Зірку помітили у місті Мерано, коли вона відпочивала на яхті.

Софія Вергара / © Getty Images
Софія Вергара / Фото: Getty Images

На Софії того дня був неоновий суцільний купальник на тонких бретельках, який вона поєднала з довгою строкатою спідницею. Образ вона доповнила взуттям на низькому ходу та білою великою сумкою.

Волосся Софія розпустила, зробила макіяж і, звичайно ж, одягла кілька прикрас, серед яких ми помітили браслет Cartier Love.

Софія Вергара / © Getty Images
Софія Вергара / Фото: Getty Images

Декількома кадрами з відпочинку в Італії Софія також поділилася на сторінці в Instagram.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1058
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація