У купальнику та з дорогою сумкою: топмодель Жасмін Тукс похизувалася підтягнутими сідницями

Модель відпочила біля басейну, а фото опублікувала у Instagram.
32-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – показала серію знімків, зроблених біля басейну.
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Вона одягла чорний злитий купальник, який доповнила чорним капелюхом, а також розкішним аксесуаром – молочною сумкою Hermes Birkin.
Фігура Жасмин має приголомшливий вигляд – це результат регулярних тренувань у спортзалі, фото звідки вона теж показала.
Нагадаємо, раніше Жасмин Тукс показувала відверті знімки — вона позувала топлес на дивані.
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