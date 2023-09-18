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У купальнику трав'яного кольору: британська модель спокусливо похизувалася сексуальними сідницями

У купальнику трав'яного кольору: британська модель спокусливо похизувалася сексуальними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
643
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У купальнику трав'яного кольору: британська модель спокусливо похизувалася сексуальними сідницями

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі не втомлюється ділитися з підписниками своїми пікантними світлинами у різних купальниках.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram чергову порцію фото з відпочинку.

На них красуня продемонструвала пляжну новинку. Вона приміряла цікавий суцільний купальник трав'яного кольору із вирізами по боках.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Арабелла показала з різних ракурсів свою струнку фігуру.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Чі також похизувалася спокусливим декольте і сексуальними пружними сідницями. Арабелла – ефектна блондинка!

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі позувала біля басейну у прозорому купальнику з чорними вставками, які прикрили її інтимні місця.

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Дата публікації
Перегляди
643
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