У купальнику від Dior: модель Вінні Гарлоу похизувалася стрункою фігурою

Вінні Гарлоу опублікувала Instagram знімки з відпочинку, під час якого вона приймала сонячні ванни.

На фото красуня постала у стильному бікіні від Dior, яке складалося з синьо-чорного ліфа з фірмовим принтом бренду і помаранчевих стрингів на зав'язках. Аутфіт вона доповнила помаранчевою спідницею з драпуванням, яку зав'язала на стегнах.

Вінні Гарлоу/Instagram Вінні Гарлоу

Вінні продемонструвала струнку підтягнуту фігуру.

Вінні Гарлоу/Instagram Вінні Гарлоу

Свій пляжний лук модель доповнила масивними сережками, кількома перлинними намистами з логотипом Chanel на шиї і масивними золотистими браслетами на руках. Гарлоу розпустила волосся і уклала його хвилями, а також зробила макіяж із пишними віями і прозорим блиском на губах.

Вінні Гарлоу/Instagram Вінні Гарлоу

На одному з фото Вінні бризкає на себе сонцезахисний засіб, нагадуючи підписникам, що дуже важливо під час відпочинку берегти свою шкіру від ультрафіолетових променів.

Вінні Гарлоу/Instagram Вінні Гарлоу

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