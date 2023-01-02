Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У купальнику від Dolce & Gabbana: Софія Вергара блиснула формами

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1020
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У купальнику від Dolce & Gabbana: Софія Вергара блиснула формами

Софія Вергара / Фото: Instagram Софії Вергари

50-річна колумбійська акторка Софія Вергара продемонструвала пікантний образ у купальнику, зробивши знімки під час зимової відпустки.

Зірка приміряла суцільний купальник від бренду Dolce & Gabbana, про що написала у своїх сторіз. "Все Dolce, щоб розпочати рік!", — написала у супроводі до світлини зірка.

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари
Софія Вергара / Фото: Instagram Софії Вергари

На задньому фоні видно, що на гачку у ванній висить також накидка від італійського бренду. У цьому луку Софія сфотографувалася на сходах, пікантно прогнувши спину і продемонструвавши ідеальні сідниці.

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари
Софія Вергара / Фото: Instagram Софії Вергари

Святкові канікули Софія Вергара разом із чоловіком Джо Манганьєлло проводить у відпустці. У блогу акторка опублікувала ще один знімок у цьому самому купальнику, але оброблений фільтром.

А ще продемонструвала пляжний лук в білому купальнику, що сидить на її фігурі не менш ідеально.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1020
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація