У купальнику від Dolce & Gabbana: Софія Вергара блиснула формами

50-річна колумбійська акторка Софія Вергара продемонструвала пікантний образ у купальнику, зробивши знімки під час зимової відпустки.

Зірка приміряла суцільний купальник від бренду Dolce & Gabbana, про що написала у своїх сторіз. "Все Dolce, щоб розпочати рік!", — написала у супроводі до світлини зірка.

Софія Вергара / Фото: Instagram Софії Вергари

На задньому фоні видно, що на гачку у ванній висить також накидка від італійського бренду. У цьому луку Софія сфотографувалася на сходах, пікантно прогнувши спину і продемонструвавши ідеальні сідниці.

Софія Вергара / Фото: Instagram Софії Вергари

Святкові канікули Софія Вергара разом із чоловіком Джо Манганьєлло проводить у відпустці. У блогу акторка опублікувала ще один знімок у цьому самому купальнику, але оброблений фільтром.

А ще продемонструвала пляжний лук в білому купальнику, що сидить на її фігурі не менш ідеально.

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