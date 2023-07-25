У купальнику від Кім Кардашян: учасниця "Холостяка-12" похизувалася сексуальними сідницями на пляжі

Вікторія Варлей у розкішному аутфіті позувала на пляжі.

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – показала в Instagram гарну світлину з нової фотосесії.

Позувала красуня на пляжі. Одягнена Віка була у чорний суцільний купальник від бренду Кім Карадшян – Skims, який чудово сидів на її стрункій фігурі. Вікторія також похизувалася пружними сексуальними сідницями.

Вікторія Варлей/Romana Herasymiuk

Свій лук Варлей доповнила чорним вінтажним кімоно з Японії та красивими золотистими вінтажними сережками від Nina Ricci. Волосся вона зібрала у низький пучок і зробила максимально природний макіяж. Червоний манікюр завершив аутфіт акторки.

Нагадаємо, а переможниця "Холоостяка-12" Катерина Лозовицька у схожому чорному купальнику звабливо позувала на підлозі у фотостудії, демонструючи свою ідеальну фігуру.

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