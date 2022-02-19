У купальнику з декольте і на шпильках: 55-річна Сінді Кроуфорд продемонструвала стрункі ноги

У купальнику з декольте і на шпильках: 55-річна Сінді Кроуфорд продемонструвала стрункі ноги

Супермодель 90-х показала, як читає нову книжку своєї подруги Клаудії Шиффер.

Сінді Кроуфорд опублікувала в Instagram цікавий знімок, на якому вона, закинувши ноги на стіл, читає на терасі нову фешнкнижку своєї подруги Клаудії Шиффер — Captivate!

Одягнена Сінді у чорний суцільний купальник із сексуальним декольте, зверху якого вона одягла білий халат. Свій домашній лук вона доповнила чорними мюлі на шпильках. Модель продемонструвала свої стрункі ноги. Вона у прекрасній формі.

Сінді Кроуфорд / Instagram Сінді Кроуфорд

Волосся Кроуфорд акуратно уклала, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і прикрасила шию намистом.

"Повсякденне пообіднє читання. Вітаємо з новою книжкою Captivate, @claudiaschiffer!", — підписала світлину Сінді.

До речі, Captivate! — це книжка-альбом, до якої увійшли найяскравіші знімки з виставки, присвяченої модній фотографії 1990-х років, яка відбулася у вересні 2021 року в Дюссельдорфі.

Шиффер була кураторкою виставки. Для неї вона зібрала понад 150 світлин, які відображають епоху Артура Елгорта, Коріна Дея, Пітера Ліндберга, Еллен фон Унверта, Герба Рітца, Юргена Теллера та інших фотографів, які сприяли створенню феномену супермоделей.

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На обкладинку помістили знімок із рекламної кампанії Versace, автором якої виступив Річард Аведон.

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