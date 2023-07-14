У купальнику з глибоким декольте: Демі Роуз похизувалася сексуальними грудьми на Ібіці

Британська модель влаштувала собі фотосет біля басейну.
Демі Роуз показала фоловерам в Instagram, як вона відпочиває на Ібіці. Модель опублікувала серію знімків, зроблених біля басейну, пальми і ретротелевізора.
На Демі був суцільний блакитний купальник із білим психоделічним принтом і глибоким вирізом, який ледь прикрив її соски. Красуня продемонструвала на камеру свої пишні сексуальні груди.
На одному із фото Роуз зазнімкована у позі, схожій на "місток".
Свій лук модель доповнила високим хвостом із локонами і макіяжем у бронзово-нюдовому відтінку.
Нагадаємо, минулого разу Демі продемонструвала спокусливе декольте у білому бікіні, прикрашеному декором у вигляді крапель води.
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