У купальнику з глибоким декольте: Демі Роуз похизувалася сексуальними грудьми на Ібіці

Демі Роуз показала фоловерам в Instagram, як вона відпочиває на Ібіці. Модель опублікувала серію знімків, зроблених біля басейну, пальми і ретротелевізора.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

На Демі був суцільний блакитний купальник із білим психоделічним принтом і глибоким вирізом, який ледь прикрив її соски. Красуня продемонструвала на камеру свої пишні сексуальні груди.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

На одному із фото Роуз зазнімкована у позі, схожій на "місток".

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Свій лук модель доповнила високим хвостом із локонами і макіяжем у бронзово-нюдовому відтінку.

Нагадаємо, минулого разу Демі продемонструвала спокусливе декольте у білому бікіні, прикрашеному декором у вигляді крапель води.

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