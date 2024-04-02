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У купальнику з пікантним декольте: модель plus-size Ешлі Грем відпочиває у Мексиці

У купальнику з пікантним декольте: модель plus-size Ешлі Грем відпочиває у Мексиці

Ешлі Грем на відпочинок у Мексиці / Фото: Instagram Ешлі Грем

Зірка влаштувала собі невеликі канікули.

36-річна американська модель plus-size Ешлі Грем улетіла на невеликий відпочинок до Мексики. Компанію їй склав її чоловік – Джастін Ервін. Фото з пляжу модель показала у своєму Instagram.

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Ешлі приміряла кілька купальників: у жовтому вона прийняла душ прямо на пляжі, а в суцільному смарагдовому з пікантним декольте влаштувала фотосесію.

Ешлі Грем на відпочинок у Мексиці / © Instagram Ешлі Грем
Ешлі Грем на відпочинок у Мексиці / Фото: Instagram Ешлі Грем

"Ліниві вихідні, наповнені відпочинком біля басейну, суші для гурманів та коктейлями... Вже плануємо наступну батьківську відпустку", — підписала фото Грем, отже, своїх дітей – а вони з Джастіном виховують трьох синів – із собою вони не брали.

Ешлі Грем на відпочинок у Мексиці / © Instagram Ешлі Грем
Ешлі Грем на відпочинок у Мексиці / Фото: Instagram Ешлі Грем

Нагадаємо, раніше модель plus-size Ешлі Грем у куртці на голе тіло влаштувала фотосесію на балконі.

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