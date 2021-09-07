У купальнику з пікантним вирізом: Наомі Кемпбелл показала, де провела літню відпустку

51-річна супермодель Наомі Кемпбелл показала фоловерам, як відпочивала в австрійському оздоровчому спа-центрі.

Зірка і новоспечена мама опублікувала в блогу кілька фотографій з відпочинку, на деяких з них Наомі зображена в жовтому суцільному купальнику з глибоким вирізом на декольте, прикрасою на грудях і з розпущеним довгим волоссям.

Наомі Кемпбелл / Instagram Наоми Кэмпбелл

Наомі дозволила собі деякий час побути на самоті і полетіла на курорт VIVAMAYR Maria Wörth, що розташований на березі мальовничого озера Альтаусзее, де вілли коштують 19250 євро на тиждень. В Instagram Наомі написала, що приїхала туди для того, щоб відновитися і для участі в програмі "Скидання, відновлення, регенерація" після того, як зрозуміла, що їй потрібно тимчасово відійти від свого щільного графіка роботи і зосередитися на собі.

Наомі Кемпбелл / Instagram Наоми Кэмпбелл

Наомі Кемпбелл / Instagram Наоми Кэмпбелл

"Спасибі моїй неймовірній команді в @vivamayrmariawoerth, яку очолює мій лікар. Так вдячна за це відновлення та регенерацію. В моїй сфері на нас дивляться з зовнішнього боку. Але для мене важливо зосередитися на внутрішньому, тому, що виходить зсередини", — написала Кемпбелл.

Наомі Кемпбелл / Instagram Наоми Кэмпбелл

У травні Наомі поділилася радісною новиною і розповіла, що вперше стала мамою, у неї народилася дочка. Цією новиною Кемпбелл приголомшила шанувальників, адже жодного натяку на вагітність не було. Можливо, дитину зірці виносила сурогатна мати. Досі це залишається загадкою для шанувальників моделі.

Наомі Кемпбелл / Instagram Наоми Кэмпбелл

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