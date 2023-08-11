У купальнику з принтом і малинових окулярах: діджейка продемонструвала струнку фігуру на пляжі у Маямі

Шантель Джеффріс мала яскравий пляжний лук під час відпочинку у Флориді.

В об'єктиви папараці на пляжі в Маямі-Біч потрапила американська діджейка й модель – Шантель Джеффріс. Дівчина насолоджувалася спекотним сонцем, засмагала і купалася в Атлантичному океані.

На Шантель був яскравий купальник із флористичним принтом, який чудово сидів на її стрункій і сексуальній фігурі.

Шантель Джеффріс / Фото: Getty Images

На обличчя вона одягла стильні окуляри в малиновій оправі, а шию прикрасила золотим ланцюжком зі своїм ім'ям. Аутфіт Джеффріс завершила французьким манікюром.

Нагадаємо, спокуслива зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Емма Ернан приймала сонячні ванни в помаранчевому бікіні.

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