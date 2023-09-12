У купальнику з принтом пейслі: Lizzo ефектно потрясла пишними сідницями на камеру

35-річна американська репвиконавиця без комплексів танцює у купальнику, надихаючи інших дівчат та жінок любити себе такими, якими вони є.

Lizzo обожнює епатувати фоловерів своїми провокаційними витівками. А ще реперка любить тверкати і виходить це у неї майстерно та ефектно.

Lizzo опублікувала в Instagram відео, на якому вона у біло-блакитному купальнику з принтом пейслі енергійно трясе на камеру великими сідницями під запальний трек.

Локацією для танців артистка обрала територію біля басейну, щоб після енергійних танців можна було освіжитися там.

Нагадаємо, раніше Lizzo показала у фотоблогу вибухове відео, на якому вона разом із подругами у купальниках танцюють тверк на яхті.

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