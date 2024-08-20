У купальнику з торочкою: образ молодої Джоан Коллінз на репетиції

Для кінця 50-х років це було дуже сміливе вбрання та роль.

1960-го року на екрани вийшов фільм "Сім злодіїв", в якому одну з ролей виконала британська акторка Джоан Коллінз. Однак робота над цією картиною почалася задовго до її виходу і Коллінз старанно готувалася до своєї ролі.

1959 року її сфотографували під час репетиції в Голлівуді. На фото з Коллінз також можна побачити молоду білявку на ім'я Кенді Барр — вона готувала акторку до ролі.

Річ у тому, що Коллінз дісталася у фільмі роль екзотичної танцівниці на ім'я Мелані, тому щоб підготувати її, запросили професіонала в цій професії. Кенді Барр була американською стриптизеркою, танцівницею бурліску, акторкою та моделлю для чоловічих журналів середини XX століття.

Джоан Коллінз / Фото: Associated Press

На репетиції Коллінз з'явилася в ефектному і дуже сміливому костюмі, який представляв із себе купальник з торочкою та лелітками. На цих фотографіях акторці 26 років.

Джоан Коллінз / Фото: Associated Press

Найняла Барр як хореографиню студія 20th Century Fox. Вона навчила Джоан Коллінз танцювати для її ролі стриптизерки. Робота надала їй відстрочку від арешту за зберігання наркотиків — раніше суд засудив її до 15 років ув'язнення. У першій зі своїх автобіографічних книжок Коллінз описує Барр як "приземлену дівчину з неймовірно чудовим тілом і ангельським обличчям... [яка] навчила мене більшого про чуттєвість, ніж я дізналася за всі роки за контрактом".

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