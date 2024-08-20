У купальнику з торочкою: образ молодої Джоан Коллінз на репетиції

Для кінця 50-х років це було дуже сміливе вбрання та роль.
1960-го року на екрани вийшов фільм "Сім злодіїв", в якому одну з ролей виконала британська акторка Джоан Коллінз. Однак робота над цією картиною почалася задовго до її виходу і Коллінз старанно готувалася до своєї ролі.
1959 року її сфотографували під час репетиції в Голлівуді. На фото з Коллінз також можна побачити молоду білявку на ім'я Кенді Барр — вона готувала акторку до ролі.
Річ у тому, що Коллінз дісталася у фільмі роль екзотичної танцівниці на ім'я Мелані, тому щоб підготувати її, запросили професіонала в цій професії. Кенді Барр була американською стриптизеркою, танцівницею бурліску, акторкою та моделлю для чоловічих журналів середини XX століття.
На репетиції Коллінз з'явилася в ефектному і дуже сміливому костюмі, який представляв із себе купальник з торочкою та лелітками. На цих фотографіях акторці 26 років.
Найняла Барр як хореографиню студія 20th Century Fox. Вона навчила Джоан Коллінз танцювати для її ролі стриптизерки. Робота надала їй відстрочку від арешту за зберігання наркотиків — раніше суд засудив її до 15 років ув'язнення. У першій зі своїх автобіографічних книжок Коллінз описує Барр як "приземлену дівчину з неймовірно чудовим тілом і ангельським обличчям... [яка] навчила мене більшого про чуттєвість, ніж я дізналася за всі роки за контрактом".
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