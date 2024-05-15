У купальнику з відвертим декольте: ефектна Кріссі Тейген знялася у пляжному фотосеті

Зірка з'явилася на шпальтах ювілейного випуску Sports Illustrated.
37-річна модель, ведуча та багатодітна мати Кріссі Тейген з'явилася у фотосеті в особливому випуску легендарного журналу. Цього року Sports Illustrated святкує 60-річчя та проводить фотосети, в яких беруть участь усі топмоделі, що з'являлися колись на його сторінках. Однією з них і стала Кріссі.
Для обкладинки вона позує в ефектному помаранчевому купальнику з глибоким декольте та ланцюжком-бодичейном.
А також купальник, що складається з топу та стрингів, створених з каміння – на них пішло близько 1000 цитринів. Автор цього купальника - Наталія Феднер, яка прославилася своїми унікальними "голими" вбраннями, вона народилася і перші роки свого життя провела в Україні. Жінка родом із Чернівців, про що часто згадує у своїх численних інтерв'ю.
"Минуло 10 років від моменту моєї першої обкладинки Sports Illustrated, і я так рада повернутися до своєї родини! Велике вам спасибі за те, що були поряд на багатьох етапах мого життя, за те, що завжди любили мене і підтримували мене. Робота для вас завжди була яскравим моментом у кар'єрі – ви навчили мене, що я можу більше, ніж я колись могла собі уявити", — написала Тейген під фото.
(гортайте фото вправо)
Нагадаємо, раніше про свою участь у цьому ж ювілейному випуску заявили й інші моделі – 32-річна датчанка та колишня дівчина Леонардо Ді Капріо – Ніна Агдал, а також 31-річна американська модель та актриса Кейт Аптон.
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