У купальнику з відвертим декольте: Катерина Бужинська з Домінікани привітала українців зі Старим Новим роком

Артистка записала для прихильників відеопривітання і опублікувала його в Instagram.
Катерина Бужинська разом з родиною нині відпочиває в Домініканській республіці. Звідти артистка на тлі пальм і басейну записала відео, в якому вітає українців зі Старим Новим роком. Вона заспівала уривок із щедрівки "Щедрий вечір, добрий вечір".
Співачка постала у звабливому образі. На ній був чорний суцільний купальник з сексуальним декольте та шлейками з національним орнаментом і з таким самим орнаментом - чокер на шиї.
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Аутфіт Бужинська доповнила чорним капелюхом, прикрашеним перлами, з-під якого визирали кучері, та макіяжем з чорними стрілками і червоною помадою.
У руках зірка тримала келих з коктейлем, прикрашеним червоними квітами.
"Вітаю зі Старим Новим роком. Бажаю щастя, миру та добробуту. Нехай Новий рік за старою доброю традицією подарує чарівну казку та справжнє диво", - написала у дописі Катерина.
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