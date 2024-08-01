У купальнику з вишнями: нідерландська модель блиснула накачаним пресом

Лаура Селія відпочиває на Середземному морі.
Нідерландська модель Лаура Селія проводить свою відпустку на сонячному острові Ібіца. Там красуня влаштувала фотосесію з вишнями у руці і показала кілька знімків в Instagram.
Перед фотокамерою вона постала у білому купальнику з принтом вишень від бренду PrettyLittleThing.
Лаура похизувалася стрункою фігурою, пікантним декольте і накачаним пресом.
Пляжний лук Селія доповнила об'ємним укладанням із локонами, макіяжем із чорними стрілками, золотими сережками-кільцями і браслетами.
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