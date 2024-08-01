У купальнику з вишнями: нідерландська модель блиснула накачаним пресом

Нідерландська модель Лаура Селія проводить свою відпустку на сонячному острові Ібіца. Там красуня влаштувала фотосесію з вишнями у руці і показала кілька знімків в Instagram.

Лаура Селія/Фото Wieteke Konings

Перед фотокамерою вона постала у білому купальнику з принтом вишень від бренду PrettyLittleThing.

Лаура Селія/Фото Wieteke Konings

Лаура похизувалася стрункою фігурою, пікантним декольте і накачаним пресом.

Лаура Селія/Фото Wieteke Konings

Пляжний лук Селія доповнила об'ємним укладанням із локонами, макіяжем із чорними стрілками, золотими сережками-кільцями і браслетами.

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