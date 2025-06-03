У купальнику біля басейну: Джесcіка Альба показала фото з відпочинку

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Реклама

44-річна акторка Джесcіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», вирушила до компанії подруг на відпочинок, де вони засмагали біля басейну, медитували, відпочивали в сауні та займалися йогою. У своєму Instagram акторка показала, як це було.

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

На фото вона позувала в суцільному купальнику з леопардовим принтом і в білому банному халаті. На її обличчі зовсім не було макіяжу, а в руці вона тримала пакетик з маскою для обличчя, якою вона хотіла скористатися.

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

На інших знімках Джессіка вже позувала в бікіні з флористичним принтом та солом’яному капелюсі біля басейну.

Реклама

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Фігура актриси має підтягнутий вигляд — це результат регулярних занять у залі. Вона любить кардіотренування на велотренажері, стежить за харчуванням і відмовляється від борошняного, солодкого, солоного та алкоголю. Зазначимо, Альба — мати трьох дітей, у шлюбі з Кешом Ворреном у неї народилися дві доньки і син.

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Раніше, нагадаємо, красива Джессіка Альба відвідала гала-концерт у Франції. Перед фотографами акторка постала в елегантному образі. На ній була вечірня чорна сукня по фігурі довжини максі.

Джессіка Альба / © Associated Press