У купальнику і сітчастому халаті з квітковим принтом: Торі Спеллінг продемонструвала яскравий пляжний лук

Торі Спеллінг вже сумує за літом. В Instagram вона опублікувала фото, на якому постала у червоному пляжному сітчастому халаті з різнокольоровим квітковим принтом від американського бренду Johnny Was. Під ним на зірці був чорний купальник.

В акторки було розпущене волосся, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, ланцюжки з підвісками на шиї і браслети на руках і нозі.

«Розмірковую про літо…», — підписала вона знімок.

