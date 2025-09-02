ТСН у соціальних мережах

212
1 хв

У купальнику і сітчастому халаті з квітковим принтом: Торі Спеллінг продемонструвала яскравий пляжний лук

52-річна акторка, зірка серіалу «Беверлі-Гіллз» показаал фото з відпочинку.

Аліна Онопа
Торі Спеллінг

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Торі Спеллінг вже сумує за літом. В Instagram вона опублікувала фото, на якому постала у червоному пляжному сітчастому халаті з різнокольоровим квітковим принтом від американського бренду Johnny Was. Під ним на зірці був чорний купальник.

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

В акторки було розпущене волосся, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, ланцюжки з підвісками на шиї і браслети на руках і нозі.

«Розмірковую про літо…», — підписала вона знімок.

Нагадаємо, Торі Спеллінг у різнокольоровому купальнику приголомшила шпагатом на Багамських островах.

212
