Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

У купальнику і сонцезахисних окулярах: супермодель Клаудія Шиффер занурилася в крижану ванну

Зірка підтримала тренд соцмереж, коли люди плавають у крижаній воді.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Клаудія Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

54-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер - похизувалася підтягнутою фігурою в Instagram. Вона в купальнику з флористичними принтом від Chloe занурилася у ванну (або невеликий басейн) з крижаною водою.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

«Три хвилини крижаного занурення», — написала модель під фото.

(щоб побачити відео, гортайте вправо)

Останнім часом крижані ванни набули широкої популярності серед спортсменів і селебріті. Їх люблять за такі властивості, як заспокоєння болю в м’язах, поліпшення настрою, сну і навіть стимуляція обміну речовин.

Наприклад, супермодель Гелена Крістенсен полюбляє пірнати в крижану водойму. Вона живе в будинку біля озера, тож таке екстремальне загартовування вже стало її традицією. Можливо, в цьому криється секрет чудової фізичної форми зірки та її моложавого зовнішнього вигляду.

Раніше, нагадаємо, 54-річна Клаудія Шиффер позувала топлес і в спідній білизні. Супермодель стала головною зіркою нової промокампанії відомого бренду.

