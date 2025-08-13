- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 1 хв
У купальнику і сонцезахисних окулярах: супермодель Клаудія Шиффер занурилася в крижану ванну
Зірка підтримала тренд соцмереж, коли люди плавають у крижаній воді.
54-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер - похизувалася підтягнутою фігурою в Instagram. Вона в купальнику з флористичними принтом від Chloe занурилася у ванну (або невеликий басейн) з крижаною водою.
«Три хвилини крижаного занурення», — написала модель під фото.
Останнім часом крижані ванни набули широкої популярності серед спортсменів і селебріті. Їх люблять за такі властивості, як заспокоєння болю в м’язах, поліпшення настрою, сну і навіть стимуляція обміну речовин.
Наприклад, супермодель Гелена Крістенсен полюбляє пірнати в крижану водойму. Вона живе в будинку біля озера, тож таке екстремальне загартовування вже стало її традицією. Можливо, в цьому криється секрет чудової фізичної форми зірки та її моложавого зовнішнього вигляду.
Раніше, нагадаємо, 54-річна Клаудія Шиффер позувала топлес і в спідній білизні. Супермодель стала головною зіркою нової промокампанії відомого бренду.