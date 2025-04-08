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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

У купальнику кольору манго: модель похизувалася спокусливими формами і гарною засмагою

Джессіка Гейл влаштувала на пляжі пікантну фотосесію у яскравому бікіні.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Красуня влаштувала фотосесію на пляжі. Вона була одягнена у кокетливий купальнику кольору манго з рюшами і на зав’язках.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джес продемонструвала струнку і спокусливу фігуру, а також пишний бюст. А ще Гейл похизувалася гарною засмагою.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель свій пляжний лук доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем, французьким манікюром і золотими прикрасами.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

«Улюблені дні», — підписала знімки Джессіка.

Нагадаємо, Джессіка Гейл показала пікантні знімки у червоному купальнику із зав’язками навколо тулуба.

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