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- Шоу-бізнес
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У купальнику кольору манго: модель похизувалася спокусливими формами і гарною засмагою
Джессіка Гейл влаштувала на пляжі пікантну фотосесію у яскравому бікіні.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку.
Красуня влаштувала фотосесію на пляжі. Вона була одягнена у кокетливий купальнику кольору манго з рюшами і на зав’язках.
Джес продемонструвала струнку і спокусливу фігуру, а також пишний бюст. А ще Гейл похизувалася гарною засмагою.
Модель свій пляжний лук доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем, французьким манікюром і золотими прикрасами.
«Улюблені дні», — підписала знімки Джессіка.
Нагадаємо, Джессіка Гейл показала пікантні знімки у червоному купальнику із зав’язками навколо тулуба.