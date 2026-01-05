ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
384
1 хв

У купальнику кольору металік: модель з Панами похизувалася пишними формами на пляжі

Грейсі Бон обожнює своє тіло, яке за кожної можливості демонструє своїм шанувальникам.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram фото і відео свого нового пікантного пляжного образу. Красуня відпочивала на пляжі.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Вона постала там у сміливому суцільному купальнику кольору металік, у якому продемонструвала привабливе декольте, тонку талію і широкі стегна, розмір яких приголомшує.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

У Бон було розпущене волосся, макіяж із пишними накладними віями і коричневою помадою на губах і довгий манікюр із декором. Аутфіт Грейсі завершила золотими прикрасами.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

«Люблю свої шрами та свої недосконалості», — написала у дописі модель.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон похизувалася гламурним луком у леопардовому кетс’юті і волохатих чоботах.

384
