Шоу-бізнес
153
1 хв

У купальнику на яхті: Селін Діон поділилася фотографіями, зробленими 18 років тому

Співачка опублікувала в Мережі знімки з особистого архіву.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Селін Діон

Селін Діон / © Селін Діон/Instagram

57-річна канадська співачка Селін Діон, широко відома всім за саундтреком до фільму «Титанік», опублікувала у своєму Instagram серію фото з відпочинку.

/ © Селін Діон/Instagram

© Селін Діон/Instagram

Вона в блакитному купальнику і сонцезахисних окулярах позувала на яхті. «З нетерпінням чекаю нагоди знову вдягнути таке вбрання… А хто ще так сильно чекає на літо?» — написала зірка під фото. І додала, що знімки було зроблено 2008 року, в Кейптауні.

/ © Селін Діон/Instagram

© Селін Діон/Instagram

/ © Селін Діон/Instagram

© Селін Діон/Instagram

Зазначимо, зараз Селін бореться з важкою хворобою — синдромом м’язової скутості, проте намагається інколи виходити у світ. Так, вона виступила на сцені під час заходу MFEI Spirit Of Life на честь Джея Марчіано, що відбувся в Лос-Анджелесі.

Селін Діон / © Getty Images

Селін Діон / © Getty Images

На співачці того дня була незвичайна чорна обтисла сукня від бренду Sportmax. Вбрання було виконане з латексної тканини, мало багато складок і величезний бант на спині.

