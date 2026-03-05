- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 153
- Час на прочитання
- 1 хв
У купальнику на яхті: Селін Діон поділилася фотографіями, зробленими 18 років тому
Співачка опублікувала в Мережі знімки з особистого архіву.
57-річна канадська співачка Селін Діон, широко відома всім за саундтреком до фільму «Титанік», опублікувала у своєму Instagram серію фото з відпочинку.
Вона в блакитному купальнику і сонцезахисних окулярах позувала на яхті. «З нетерпінням чекаю нагоди знову вдягнути таке вбрання… А хто ще так сильно чекає на літо?» — написала зірка під фото. І додала, що знімки було зроблено 2008 року, в Кейптауні.
Зазначимо, зараз Селін бореться з важкою хворобою — синдромом м’язової скутості, проте намагається інколи виходити у світ. Так, вона виступила на сцені під час заходу MFEI Spirit Of Life на честь Джея Марчіано, що відбувся в Лос-Анджелесі.
На співачці того дня була незвичайна чорна обтисла сукня від бренду Sportmax. Вбрання було виконане з латексної тканини, мало багато складок і величезний бант на спині.