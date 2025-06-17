У купальнику та денімі: Гайді Клум ефектно продефілювала містом в сміливому луку

Гайді Клум / © Getty Images

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Команда костюмерів підібрала для Гайді приголомшливе вбрання, яке включало штани та куртку зі світло-блакитного деніму. Але головний акцент в образі був на її купальнику — модель носила також бюстьє ніжно-блакитного кольору з тонкими бретельками та складками.

Образ Клум доповнили сонцезахисні окуляри, масивні сережки та босоніжки на підборах та з тонкими ремінцями. Волосся зірки стилісти уклали в об’ємні локони.

Гайді Клум / © Getty Images

Також Клум показала у своєму Instagram, що почалися знімання фіналу шоу «Топмоделі по-німецьки», в якому вона є ведучою.

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Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

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