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- Шоу-бізнес
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У купальнику та денімі: Гайді Клум ефектно продефілювала містом в сміливому луку
Супермодель та телеведуча Гайді Клум знялася у рекламі бренду Calzedonia, тому не лише позувала для знімальної команди, а й потрапила під приціл папараці.
Команда костюмерів підібрала для Гайді приголомшливе вбрання, яке включало штани та куртку зі світло-блакитного деніму. Але головний акцент в образі був на її купальнику — модель носила також бюстьє ніжно-блакитного кольору з тонкими бретельками та складками.
Образ Клум доповнили сонцезахисні окуляри, масивні сережки та босоніжки на підборах та з тонкими ремінцями. Волосся зірки стилісти уклали в об’ємні локони.
Також Клум показала у своєму Instagram, що почалися знімання фіналу шоу «Топмоделі по-німецьки», в якому вона є ведучою.
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