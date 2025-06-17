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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

У купальнику та денімі: Гайді Клум ефектно продефілювала містом в сміливому луку

Супермодель та телеведуча Гайді Клум знялася у рекламі бренду Calzedonia, тому не лише позувала для знімальної команди, а й потрапила під приціл папараці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Команда костюмерів підібрала для Гайді приголомшливе вбрання, яке включало штани та куртку зі світло-блакитного деніму. Але головний акцент в образі був на її купальнику — модель носила також бюстьє ніжно-блакитного кольору з тонкими бретельками та складками.

Образ Клум доповнили сонцезахисні окуляри, масивні сережки та босоніжки на підборах та з тонкими ремінцями. Волосся зірки стилісти уклали в об’ємні локони.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Також Клум показала у своєму Instagram, що почалися знімання фіналу шоу «Топмоделі по-німецьки», в якому вона є ведучою.

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Раніше ми розповідали про улюблену хустку Hermes Жаклін Кеннеді.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
133
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