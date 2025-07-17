У купальнику та гумових чоботях: 71-річна Крісті Брінклі знялася для глянцю

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

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71-річна акторка та модель Крісті Брінклі, пік кар’єри якої випав на 80-ті та 90-ті, стала головною зіркою журналу Social Life Magazine. На обкладинці глянцю вона позувала в прозорій жовтій блузці і з пишним укладанням.

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Стилісти підібрали для Крісті жіночні образи, а позувала вона на природі та в оточенні квітів. На одному з фото модель зазнімкована у темно-синьому купальнику та гумових чоботях.

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Зазначимо, стрімкий зліт кар’єри Крісті Брінклі розпочався 1974 року, коли її помітили у Парижі. З того часу вона з’явилася на сотнях обкладинок журналів і стала іконою американської моди. Крім модельної кар’єри зірка захоплюється живописом та ілюстрацією.

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Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Модель має приголомшливий вигляд. «Секрет молодості — це рух, позитив, не боятися сонця, але й не забувати про SPF», — говорить Крісті. Вона регулярно займається йогою, кардіо та силовими вправами.

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

«Я не борюся з часом — я танцюю разом з ним. Вік — це не цифра, а стан духу. Мені 71, і я почуваюся живою», — ділиться модель.

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Раніше, нагадаємо, Крісті Брінклі показала фото, зроблене 57 років тому, — їй тоді було лише 14 років.