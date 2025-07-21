У купальнику та крислатому капелюсі: 58-річна Голлі Беррі блиснула фігурою на відпочинку

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

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58-річна акторка, продюсерка, лауреатка «Оскара», «Золотого глобуса» та «Еммі» — Голлі Беррі — вирушила на відпочинок до національного парку Джошуа-Трі, розташованого у Каліфорнії, — місце, де зустрічаються дві пустелі. У своєму Instagram акторка показала фото звідти.

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі позувала в чорному купальнику з білими вставками і чорному капелюсі з дуже широкими крисами.

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

«Дні у пустелі. Вікна опущені, музика голосніша, ніде більше не хочеться бути, окрім тут», — написала зірка під фото.

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Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Беррі має приголомшливий вигляд — це результат ретельного контролю харчування, адже акторка живе із цукровим діабетом з 22 років. Вона дотримується кето-дієти: багато жирів та мінімум вуглеводів. Їсть двічі на день і дотримується інтервального голодування. «Я їм, щоб жити, а не живу, щоб їсти», — говорить Голлі.

Також багато уваги вона приділяє спорту: любить бокс, боротьбу, йогу та стретчинг. Її програма тренувань — 5 занять на тиждень. «Я не змагаюся з іншими — я хочу бути найкращою версією себе», — стверджує акторка.

Раніше, нагадаємо, папараці підловили Голлі Беррі разом із її коханим у Нью-Йорку.

Голлі Беррі / © Associated Press Голлі Беррі / © Getty Images Голлі Беррі / © Associated Press Оскар-2021: Голлі Беррі / © Associated Press Голлі Беррі / © Associated Press Голлі Беррі / © Associated Press Голлі Беррі / © Associated Press Голлі Беррі / © Getty Images Голлі Беррі / © Getty Images Голлі Беррі / © Getty Images