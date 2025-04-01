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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

У купальнику та шкіряній мінісукні: супермодель Сінді Кроуфорд похизувалася стрункою фігурою

Зірка 90-х знялася у новому фотосеті та вразила своєю фізичною формою.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Американська зірка та одна із супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — поділилася в Instagram результатом своєї нової фотосесії для журналу ELBAZIN. Локацією для зніманнь було обрано дах якоїсь невисокої будівлі у Майамі.

На чорно-білих знімках модель позувала у стильних образах, серед яких шкіряна мінісукня та комбінезон у костюмному стилі, а також у простих луках, наприклад, білій майці та джинсах.

/ © Instagram Сінді Кроуфорд

© Instagram Сінді Кроуфорд

/ © Instagram Сінді Кроуфорд

© Instagram Сінді Кроуфорд

/ © Instagram Сінді Кроуфорд

© Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді мала ефектний вигляд у купальнику з довгими рукавами та окулярах у спортивному стилі.

/ © Instagram Сінді Кроуфорд

© Instagram Сінді Кроуфорд

Фігура Кроуфорд має приголомшливий вигляд. Це й не дивно, адже супермодель — велика шанувальниця фітнесу. У 90-х вона випустила кілька культових відеопрограм із тренуваннями, які одразу стали дуже популярними, та й залишаються такими зараз.

/ © Instagram Сінді Кроуфорд

© Instagram Сінді Кроуфорд

/ © Instagram Сінді Кроуфорд

© Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді продовжує приділяти велику увагу спорту — секрет її фігури полягає у поєднанні регулярних тренувань, збалансованого харчування та здорового способу життя. Модель стверджує, що займається спортом не менше ніж 3-4 рази на тиждень.

Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд показала перше спільне фото із чоловіком, зроблене 30 років тому.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
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