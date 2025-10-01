У купальнику та туфлях на підборах: модель Ізабелі Фонтана блиснула ідеальною фігурою

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

Реклама

42-річна бразильська супермодель і колишня зірка бренду білизни Victoria’s Secret — Ізабелі Фонтана - стала зіркою промокампанії нової лінійки взуття італійського бренду Ferragamo.

© Изабели Фонтана/Instagram

Вона позувала в одному лише чорному суцільному купальнику і чорних босоніжках на підборах. Волосся моделі було розпущене, а на її обличчі, схоже, не було макіяжу. «Йога на підборах», — підписала фото Ізабелі.

© Изабели Фонтана/Instagram

© Изабели Фонтана/Instagram

На фото можна добре роздивитися татуювання моделі. Цікаво, що вони завжди були особливістю бразилійки, адже на початку її кар’єри — у 2000-х — вони були рідкістю для моделей високої моди, але Фонтана сміливо їх демонструвала, це стало її фішкою та допомогло їй виділитися й стати символом зухвалості та незалежності.

Реклама

© Изабели Фонтана/Instagram

© Изабели Фонтана/Instagram

Раніше, нагадаємо, Ізабелі Фонтана похизувалася стрункою фігурою на Венеціанському кінофестивалі. Вона відвідала прем’єру фільму «Після полювання», на яку прийшла в нюдовій прозорій сукні максі приталеного силуету, рясно розшитій паєтками та бісером перламутрово-лавандового відтінку. Це було вбрання з кутюрної колекції сезону весна-літо 2025 бренду Yara Shoemaker.