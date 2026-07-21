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- Шоу-бізнес
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У купальнику в клітинку віші: нідерландська модель у пляжному луку влаштувала фотосесію в Сен-Тропе
Лаура Селія потішила підписників в Instagram новою серією літніх світлин із Лазурового узбережжя.
Нідерландська модель Лаура Селія влаштувала на відпочинку у Франції імпровізовану фотосесію і показала фоловерам, що з цього вийшло.
Вона позувала біля обіднього столу на терасі. Дівчина обрала пляжний аутфіт біло-блакитного кольору у клітинку віші. Комплект складався з купальнику і мініпарео із золотим кільцем-пряжкою.
Лаура продемонструвала гарну струнку фігуру і бронзову засмагу.
Образ Селія доповнила мінімалістичними золотими прикрасами — сережками-кільцями, тонкими браслетами і каблучками.
Модель зробила об’ємну зачіску, макіяж з чорними стрілками і червоний манікюр.