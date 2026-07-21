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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
1 хв

У купальнику в клітинку віші: нідерландська модель у пляжному луку влаштувала фотосесію в Сен-Тропе

Лаура Селія потішила підписників в Instagram новою серією літніх світлин із Лазурового узбережжя.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія влаштувала на відпочинку у Франції імпровізовану фотосесію і показала фоловерам, що з цього вийшло.

Лаура Селія

Лаура Селія

Вона позувала біля обіднього столу на терасі. Дівчина обрала пляжний аутфіт біло-блакитного кольору у клітинку віші. Комплект складався з купальнику і мініпарео із золотим кільцем-пряжкою.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура продемонструвала гарну струнку фігуру і бронзову засмагу.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Образ Селія доповнила мінімалістичними золотими прикрасами — сережками-кільцями, тонкими браслетами і каблучками.

Лаура Селія

Лаура Селія

Модель зробила об’ємну зачіску, макіяж з чорними стрілками і червоний манікюр.

Лаура Селія

Лаура Селія

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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