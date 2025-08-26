ТСН у соціальних мережах

У купальнику з бантиками кольору вершкового масла: Наомі Кемпбелл приймала сонячні ванни на Ібіці

55-річна супермодель насолоджується відпочинком на узбережжі Середземного моря.

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл опублікувала в Instagram фото зі свого відпочинку на сонячному острові Ібіца.

Модель приймала сонячні ванни на дивані біля басейну. Вона була одягнена у стильний купальник кольору вершкового масла з бантиками на ліфі і плавках.

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл

Наомі зробила укладання з локонами, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, руки прикрасила браслетами, шию — ланцюжками, а щиколотки — браслетами-ланцюжками.

Королева подіуму мала прекрасний вигляд: її тіло підтягнуте, ноги — стрункі, і вона може ще дати фору багатьом молодшим від себе моделям.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала, як тренується в залі.

