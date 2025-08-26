- Дата публікації
-
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
92
- 92
1 хв
- 1 хв
У купальнику з бантиками кольору вершкового масла: Наомі Кемпбелл приймала сонячні ванни на Ібіці
55-річна супермодель насолоджується відпочинком на узбережжі Середземного моря.
Наомі Кемпбелл опублікувала в Instagram фото зі свого відпочинку на сонячному острові Ібіца.
Модель приймала сонячні ванни на дивані біля басейну. Вона була одягнена у стильний купальник кольору вершкового масла з бантиками на ліфі і плавках.
Наомі зробила укладання з локонами, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, руки прикрасила браслетами, шию — ланцюжками, а щиколотки — браслетами-ланцюжками.
Королева подіуму мала прекрасний вигляд: її тіло підтягнуте, ноги — стрункі, і вона може ще дати фору багатьом молодшим від себе моделям.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала, як тренується в залі.