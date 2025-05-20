У купальнику, з коктейлем та в компанії коханого: Алессандра Амбросіо відпочила на пляжі в Каннах

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

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44-річна бразильська топмодель та «янгол» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — прилетіла до Франції, щоб вийти на червону доріжку 78-го кінофестивалю Канна, який стартував 12 травня.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Модель вже блищала перед фотографами і демонструвала свою красиву фігуру в розкішній смарагдовій сукні від бренду Zuhair Murad з колекції весна-літо 2025. Це була довга сукня-бюст’є, прикрашена складками та плісуванням.

У Канни вона прибула зі своїм бойфрендом — Баком Палмером, австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів. Вони вже встигли потрапити до об’єктивів папараці, коли прогулювалися разом набережною.

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Алессандра вирішила даремно не втрачати часу і влаштувала фотосесію з бойфрендом на пляжі Круазетт.

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Вона позувала у чорному суцільному купальнику, прикрашеному білою вишивкою по краях.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Образ моделі доповнювали білі штани та білий светр із чорними смужками, а також солом’яний капелюх із мушлями та сонцезахисні окуляри.

Алессандра зазнімкована як із чашкою кави, так і з коктейлем «Апероль» у руці.

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Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо у гламурній сукні з декольте стала гостею гала-вечора.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images © Associated Press © Associated Press