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- Шоу-бізнес
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У купальнику, з коктейлем та в компанії коханого: Алессандра Амбросіо відпочила на пляжі в Каннах
Модель зараз перебуває у Каннах, де відбувається відомий міжнародний кінофестиваль.
44-річна бразильська топмодель та «янгол» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — прилетіла до Франції, щоб вийти на червону доріжку 78-го кінофестивалю Канна, який стартував 12 травня.
Модель вже блищала перед фотографами і демонструвала свою красиву фігуру в розкішній смарагдовій сукні від бренду Zuhair Murad з колекції весна-літо 2025. Це була довга сукня-бюст’є, прикрашена складками та плісуванням.
У Канни вона прибула зі своїм бойфрендом — Баком Палмером, австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів. Вони вже встигли потрапити до об’єктивів папараці, коли прогулювалися разом набережною.
Алессандра вирішила даремно не втрачати часу і влаштувала фотосесію з бойфрендом на пляжі Круазетт.
Вона позувала у чорному суцільному купальнику, прикрашеному білою вишивкою по краях.
Образ моделі доповнювали білі штани та білий светр із чорними смужками, а також солом’яний капелюх із мушлями та сонцезахисні окуляри.
Алессандра зазнімкована як із чашкою кави, так і з коктейлем «Апероль» у руці.
Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо у гламурній сукні з декольте стала гостею гала-вечора.