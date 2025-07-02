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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1263
Час на прочитання
1 хв

У купальнику з принтом "зебра": Ніколь Шерзінгер похизувалася ідеальною фігурою на пляжі

Колишня зірка Pussycat Dolls у свої 47 років має бездоганний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер із нагоди свого 47-річчя опублікувала в Instagram пікантне відео з відпочинку на пляжі, від якого її підписники у захваті.

У ролику зірка з’явилася у чорному-білому купальнику з принтом «зебра» і на завязках. Ніколь із різних ракурсів продемонструвала свою ідеальну струнку фігуру. а ще вона похизувалася пружними сідницями і гарним пишним бюстом.

Артистка має розкішний спокусливий вигляд і може дати фору молодшим знаменитим красуням.

«46 — ти був золотим», — підписала Шерзінгер відео.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер вийшла до фанатів в обтислій фіолетовій сукні з сатиновим блиском і на бретельках.

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