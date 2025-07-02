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- Шоу-бізнес
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У купальнику з принтом "зебра": Ніколь Шерзінгер похизувалася ідеальною фігурою на пляжі
Колишня зірка Pussycat Dolls у свої 47 років має бездоганний вигляд.
Ніколь Шерзінгер із нагоди свого 47-річчя опублікувала в Instagram пікантне відео з відпочинку на пляжі, від якого її підписники у захваті.
У ролику зірка з’явилася у чорному-білому купальнику з принтом «зебра» і на завязках. Ніколь із різних ракурсів продемонструвала свою ідеальну струнку фігуру. а ще вона похизувалася пружними сідницями і гарним пишним бюстом.
Артистка має розкішний спокусливий вигляд і може дати фору молодшим знаменитим красуням.
«46 — ти був золотим», — підписала Шерзінгер відео.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер вийшла до фанатів в обтислій фіолетовій сукні з сатиновим блиском і на бретельках.