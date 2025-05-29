У купальнику з рюшами: зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" Торі Спеллінг показала фото з Багам

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Реклама

Торі Спеллінг 16 травня виповнилося 52 роки. Відсвяткувати свій день народження акторка разом із дітьми поїхала на Багами, а саме на острів Парадайз.

В Instagram Торі опублікувала знімок, зроблений на березі океану. Вона позувала у чорному суцільному купальнику з рюшами і пікантним декольте. Акторка мала стрункий вигляд.

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Волосся зірка зібрала у високий хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і прикрасила одну руку браслетами. А ще у неї був довгий різнокольоровий манікюр.

Реклама

"Весняні канікули + святкування мого дня народження з моїми улюбленими людьми. Вдячна за цей час, щоб розслабитися, посміятися та створити спогади в раю", — підписала Спеллінг фото.

Торі Спеллінг із дітьми / © Instagram Торі Спеллінг

Торі Спеллінг на відпочинку на Багамах / © Instagram Торі Спеллінг

Нагадаємо, Торі Спеллінг на показ фільму «Найкраща піца в Лос-Анджелесі» прийшла у чорній шкірянці у вінтажному стилі і білому кроптопі, у якому вона продемонструвала плаский живіт.