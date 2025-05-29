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У купальнику з рюшами: зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" Торі Спеллінг показала фото з Багам
Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз", американська акторка відсвяткувала своє 52-річчя у райському куточку планети.
Торі Спеллінг 16 травня виповнилося 52 роки. Відсвяткувати свій день народження акторка разом із дітьми поїхала на Багами, а саме на острів Парадайз.
В Instagram Торі опублікувала знімок, зроблений на березі океану. Вона позувала у чорному суцільному купальнику з рюшами і пікантним декольте. Акторка мала стрункий вигляд.
Волосся зірка зібрала у високий хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і прикрасила одну руку браслетами. А ще у неї був довгий різнокольоровий манікюр.
"Весняні канікули + святкування мого дня народження з моїми улюбленими людьми. Вдячна за цей час, щоб розслабитися, посміятися та створити спогади в раю", — підписала Спеллінг фото.
Нагадаємо, Торі Спеллінг на показ фільму «Найкраща піца в Лос-Анджелесі» прийшла у чорній шкірянці у вінтажному стилі і білому кроптопі, у якому вона продемонструвала плаский живіт.