У куртці Gucci та гумових чоботях: Cardi B сходила на баскетбол із чоловіком

Хіпхоп виконавиця та її чоловік відвідали баскетбольний матч в Атланті.
Cardi B і Offset були зазнімковані фотографами на грі між Chicago Bulls та Atlanta Hawks на State Farm Arena в Атланті, штат Джорджия.
Cardi B була одягнена в яскраву зелену куртку від Gucci, у чорну толстовку із зайчиком Playboy, обтислі чорні штани і взута в гумові чоботи, такі, як у її чоловіка. Волосся співачки зібране у високий пучок, вона у чорній захисній масці та з масивними сережками-кільцями у вухах. А нігті її були нафарбовані яскравим лаком.
Її чоловік репер Offset одягнений у теплу шкіряну дублянку на хутрі, шкіряні штани та високі гумові чоботи.
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