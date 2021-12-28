У куртці Gucci та гумових чоботях: Cardi B сходила на баскетбол із чоловіком

У куртці Gucci та гумових чоботях: Cardi B сходила на баскетбол із чоловіком

Хіпхоп виконавиця та її чоловік відвідали баскетбольний матч в Атланті.

Cardi B і Offset були зазнімковані фотографами на грі між Chicago Bulls та Atlanta Hawks на State Farm Arena в Атланті, штат Джорджия.

Cardi B була одягнена в яскраву зелену куртку від Gucci, у чорну толстовку із зайчиком Playboy, обтислі чорні штани і взута в гумові чоботи, такі, як у її чоловіка. Волосся співачки зібране у високий пучок, вона у чорній захисній масці та з масивними сережками-кільцями у вухах. А нігті її були нафарбовані яскравим лаком.

Cardi B та Offset / Getty Images

Її чоловік репер Offset одягнений у теплу шкіряну дублянку на хутрі, шкіряні штани та високі гумові чоботи.

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