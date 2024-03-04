У куртці на голе тіло: модель plus-size Ешлі Грем влаштувала фотосесію на балконі

Усі відомі моделі прилетіли до Парижа, де зараз проходить Тиждень моди.

36-річна американська модель plus-size Ешлі Грем після Міланського тижня моди прилетіла на Паризький, щоб взяти участь у показах не лише як гість, але і як манекенниця.

Але, мабуть, роботи на подіумі їй стало мало, і вона вирішила влаштувати імпровізовану фотосесію на балконі з видом на Ейфелеву вежу.

Ешлі одягла на голе тіло куртку з леопардовим принтом від Isabel Marant, обтислу чорну спідницю до колін, а доповнила образ золотими босоніжками на шпильках.

Також Грем позувала в номері готелю біля столу з бургером і пляшкою кока-коли в руках — як бачимо, на дієтах модель не сидить.

Нагадаємо, раніше модель plus-size Ешлі Грем блиснула пишними формами. Вона відвідала захід, присвячений бізнесу та проведений організацією Fifteen Percent Pledge.

Ешлі Грем / Фото: Instagram Ешлі Грем

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