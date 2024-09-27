У куртці на голе тіло: топмодель Жозефін Скрівер позувала біля трактора

Дівчина знялася у фотосесії в стилі кантрі.

31-річна данська модель та екс"ангел" Victoria's secret Жозефін Скрівер стала головною зіркою нового діджитал-випуску Numéro Netherlands. Фотосесія була виконана в популярному зараз стилі кантрі, а знімали її в сільській місцевості.

На обкладинці журналу модель позувала у джинсовій сорочці Levi's, одягненій на голе тіло, і джинсовій спідниці. Зазнімкована вона була біля трактора.

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Жозефін приміряла й інші "ковбойські" образи: джинсовий комбінезон, капелюхи, шкіряну спідницю, хустки з принтом пейслі тощо.

https://www.instagram.com/numero_netherlands/

https://www.instagram.com/numero_netherlands/

В інтерв'ю журналу Скрівер розповіла про заняття благодійністю та про свій бренд одягу JOJA, який вона заснувала з подругою і колежанкою – моделлю Жасмін Тукс.

https://www.instagram.com/numero_netherlands/

Нагадаємо, раніше модель Жозефін Скрівер зняли на шопінгу. Вона сходила на закупівлі до магазину L'AGENCE у Беверлі-Гіллз і потрапила під приціл папараці.

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